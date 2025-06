Petrobras arrematou todas as áreas pretendidas no leilão da ANP, diz diretora

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O resultado do leilão de áreas de petróleo e gás do Brasil realizado nesta terça-feira foi ótimo para a Petrobras, que ficou com todas as áreas pretendidas, disse a diretora executiva de Exploração e Produção da empresa, Sylvia Anjos, à Reuters.

A Petrobras focou seus lances na Foz do Amazonas, considerada uma nova fronteira exploratória, onde aguarda a autorização do Ibama para perfurar em uma área adquirida anteriormente.

Ao todo, as petroleiras arrematam 34 dos 172 blocos exploratórios de petróleo ofertados em leilão da agência reguladora ANP.