Preços do petróleo sobem mais de 4% com escalada do conflito Irã-Israel

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 4% nesta terça-feira, com o conflito entre Irã e Israel sem perspectiva de fim, embora as principais infraestruturas e fluxos de petróleo e gás tenham sido poupados de impactos substanciais até o momento.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 76,45 por barril, com alta de US$3,22, ou 4,4%. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos terminou a US$74,84 por barril, com alta de US$3,07, ou 4,28%.