Previsão indica que versão da Câmara dos EUA do projeto de Trump custará US$2,8 tri, apesar dos ganhos econômicos

As diferentes versões do projeto de lei na Câmara e no Senado, no Congresso com controle apertado dos republicanos, podem complicar a meta dos líderes partidários de aprovar o projeto, que é a peça central da agenda doméstica de Trump, antes do prazo autoimposto de 4 de julho.

As mudanças no Senado enfrentaram resistência inicial de dois campos republicanos distintos: aqueles que querem cortes mais profundos nos gastos para atacar o crescente déficit federal e outros que querem preservar as redes de segurança social, incluindo o programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda.