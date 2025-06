Produção manufatureira dos EUA tem leve alta em maio

A mudança na política tarifária do presidente Donald Trump representa um problema significativo para a manufatura, que representa 10,2% da economia e depende fortemente de matérias-primas importadas.

Recentemente, Trump dobrou as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%. O conjunto de tarifas inclui um imposto de 25% sobre veículos automotores e peças.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para reavivar a base industrial dos EUA, há muito em declínio, mas os economistas dizem que isso não pode ser feito em um curto período de tempo, citando os altos custos de produção e mão de obra como um dos desafios.

A produção de veículos automotores e peças acelerou 4,9% no mês passado, depois de ter caído 2,3% em abril. A produção de equipamentos aeroespaciais e de transporte diversos aumentou 1,1%. Porém, a produção de produtos de metal fabricado, maquinário e produtos minerais não metálicos registraram quedas de pelo menos 1,0%.

A produção de mineração aumentou 0,1%, depois de cair 0,3% no mês anterior. A produção de serviços públicos teve queda de 2,9%, com um declínio de 3,6% na produção de serviços públicos de eletricidade mais do que compensando um aumento de 2,7% serviços públicos de gás natural. Isso ocorreu depois de um aumento de 4,9% em abril.

A produção industrial geral caiu 0,2%, depois de ter aumentado 0,1% em abril.