STOXX 600 recua com conflito entre Israel e Irã em foco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos iranianos que se retirem de Teerã e saiu mais cedo da cúpula do G7, no Canadá, mas esclareceu que não tinha "nada a ver" com o trabalho por um cessar-fogo.

Os mercados estão preocupados com a possibilidade de que o aumento das tensões entre os rivais possa se espalhar pelo Oriente Médio, rico em petróleo, embora nenhum transtorno tenha sido relatado até o momento.

"A questão maior é o que acontecerá no Estreito (de Ormuz) e, se houver um fechamento, isso terá implicações para os preços do petróleo", disse Jukka Jarvela, chefe de ações na Mandatum Asset Management.

"Se eles (os preços do petróleo) permanecerem em um nível elevado, isso acelerará a inflação novamente, o que seria negativo para as ações."

A maioria dos principais setores do STOXX 600 estava em baixa, com os bancos perdendo 1,6%, liderando as quedas.

As tensões no Oriente Médio acrescentam mais um motivo de preocupação para investidores, que já estavam receosos com a política tarifária de Trump e seu impacto sobre o crescimento econômico global.