Taxas dos DIs sobem com fortalecimento do dólar em meio a conflito no Oriente Médio

Já Israel atingiu dezenas de alvos ligados aos programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã e lançou uma guerra cibernética maciça sobre o país. O Irã seguia com ataques aéreos contra Israel.

Neste cenário, com o dólar registrando leves altas ante o real, a taxa do DI para janeiro de 2029 atingiu a máxima de 13,590% às 15h42, em alta de 14 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Deste ponto até o encerramento da sessão regular, as taxas desaceleraram um pouco, mas ainda se mantiveram em alta. O movimento esteve na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, que cediam em meio à busca pela segurança dos títulos norte-americanos em um cenário de incerteza com os rumos do conflito no Oriente Médio.

As operações também eram feitas sob a expectativa das decisões sobre juros do Federal Reserve e do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, ambas na quarta-feira.

Enquanto os Fed Funds precificavam nesta terça-feira quase 100% de probabilidade de manutenção dos juros nos EUA na faixa de 4,25% a 4,50%, conforme a Ferramenta CME FedWatch, os ativos no Brasil seguiam demonstrando uma divisão sobre o que o BC fará com a Selic, hoje em 14,75% ao ano.

Na segunda-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 61,00% de chances de alta adicional de 25 pontos-base da Selic, contra 37,50% de probabilidade de manutenção. Na sexta-feira, os percentuais eram de 56,50% e 42,00%, respectivamente.