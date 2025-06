UE ainda pretende chegar a acordo em negociações comerciais "complexas" com os EUA, diz von der Leyen

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - As negociações comerciais com os Estados Unidos são complexas, mas o objetivo continua sendo chegar a um acordo até o prazo final de 9 de julho, disse nesta terça-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, , depois que o presidente Donald Trump disse que a UE estava sendo "injusta".

"É complexo, mas estamos avançando, isso é bom, e eu me esforço muito para ganhar mais velocidade, então estamos misturados nas negociações, e veremos o que o final traz", disse ela a repórteres à margem da cúpula do G7 no Canadá.

Ela também acrescentou que, devido ao aumento dos preços do petróleo, não há pressão por enquanto para reduzir ainda mais o limite do petróleo russo.