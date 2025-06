Unilever propõe Peter ter Kulve como CEO da divisão de sorvetes

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) - A Unilever nomeou o seu candidato preferido para liderar a divisão de sorvetes do grupo, que será listada em breve, propondo Peter ter Kulve, que no passado enfrentou críticas da diretoria da empresa Ben & Jerry's.

Ter Kulve, um executivo de longa data da Unilever que é presidente da The Magnum Ice Cream Company (TMICC, na sigla em inglês), deve receber a aprovação do conselho da divisão de sorvetes no próximo mês para sua nomeação como presidente-executivo, disse um porta-voz da controladora Unilever, antes de uma listagem planejada em Amsterdã este ano.

A TMICC abriga seis das dez maiores marcas de sorvete do mundo, incluindo a Ben & Jerry's, que tem se desentendido publicamente com Ter Kulve e a empresa matriz nos últimos anos.