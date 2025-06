Wall Street recua com escalada de conflito no Oriente Médio

As ações de energia subiam, já que os preços do petróleo permaneciam elevados devido à incerteza. A Chevron ganhava 1,8% e a Exxon avançava 1,7%.

O aumento nos preços do petróleo ocorre antes da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira, quando se espera que os membros mantenham a taxa de juros inalterada.

As apostas mostram que os operadores estão precificando cerca de 46 pontos-base de cortes de juros até o fim de 2025, com 57% de chance de uma redução de 25 pontos em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones caía 0,08%, a 42.480,12 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,23%, a 6.019,03 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,31%, a 19.639,55 pontos.

Dez dos 11 principais subsetores do S&P 500 caíam. As ações do setor de saúde eram as que mais recuavam, com um declínio de cerca de 0,8%. Por outro lado, as ações do setor de energia ganhavam 1,6%.

Dados divulgados nesta terça-feira mostraram que as vendas no varejo dos EUA caíram mais do que o esperado em maio, enquanto a produção das fábricas quase não subiu no mês passado.