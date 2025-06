Ações europeias caem pressionadas por tensões no Oriente Médio e decisão do Fed segue em foco

As hostilidades em andamento entre o Irã e Israel se estendiam pelo sexto dia, com preocupações crescentes sobre um envolvimento mais direto dos Estados Unidos no conflito depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, pediu a "rendição incondicional" do Irã.

No entanto, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a exigência de rendição de Trump.

O setor de defesa esteve entre os melhores desempenhos, com alta de 0,6%.

Operadores também se mantiveram afastados de ativos de risco antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, às 15:00 (de Brasília), em que se espera que as autoridades mantenham os juros inalterados.

Investidores observarão atentamente os comentários de formuladores de política monetária em busca de sinais sobre como o banco central dos EUA planeja lidar com um ambiente comercial incerto.

"O aumento das incertezas geopolíticas e comerciais significa que as previsões de crescimento e inflação do Fed podem não ser inteiramente precisas", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.