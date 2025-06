Acordos com Lituânia e SkyWest impulsionam Embraer na Paris Airshow

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO/PARIS (Reuters) - Investidores e analistas receberam com entusiasmo nesta quarta-feira os novos acordos anunciados pela Embraer na Paris Airshow, incluindo uma grande encomenda de jatos pela SkyWest Airlines e um acordo de defesa com a Lituânia.

Os anúncios impulsionaram as ações da Embraer, que subiram até 5%, respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa no dia e evidenciando o momento positivo da companhia para vendas.