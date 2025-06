África do Sul agora limita embargo à carne de frango brasileira ao Rio Grande do Sul

SÃO PAULO (Reuters) - A África do Sul reduziu sua restrição à carne de frango brasileira, antes imposta para todo o país, para o Estado do Rio Grande do Sul, afirmou Ministério da Agricultura, em nota nesta quarta-feira.

A flexibilização aconteceu após o Brasil se declarar, nesta quarta-feira, livre do vírus da gripe aviária, depois de nenhum novo surto da doença ter sido detectado em granjas comerciais de aves desde o primeiro caso, em maio, de acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura.

Dezenas de importadores colocaram proibições totais ou parciais à carne de frango do Brasil, o maior exportador global de carne de frango.