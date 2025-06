Airbus eleva margem de dividendos e confirma metas para 2025

(Reuters) - A Airbus aumentou a margem superior de sua meta de pagamento de dividendos nesta quarta-feira e confirmou suas previsões para 2025, procurando tranquilizar os investidores sobre suas perspectivas futuras.

A empresa, que fabrica aviões de corredor único usados por companhias aéreas de passageiros, disse que busca o crescimento sustentável dos dividendos e aumentou o limite superior de sua faixa de pagamento de dividendos para 50%, de 30% a 40% anteriormente.

O maior fabricante de aviões do mundo reafirmou seu compromisso com o crescimento lucrativo e a meta de conversão de caixa de cerca de 1 em um período de 5 anos, uma métrica que avalia a eficácia com que o lucro é transformado em caixa livre.