Aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel é concluída com protagonismo de Trump

(Reuters) - A aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel por US$14,9 bilhões foi concluída nesta quarta-feira, informaram as empresas, confirmando um grau de poder fora do comum para a administração Trump após uma luta de 18 meses da empresa japonesa para fechar a compra.

De acordo com os termos do contrato, a Nippon comprou 100% das ações da U.S. Steel a US$55 por ação, conforme estabelecido pela primeira vez em sua oferta de dezembro de 2023 para siderúrgica norte-americana.

O contrato também inclui um acordo de segurança nacional firmado com o governo dos EUA, que dá ao presidente Donald Trump a autoridade para nomear um membro do conselho, bem como uma golden share sem valor econômico.