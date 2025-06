Autoridades chegam à reunião do Fed com perspectivas incertas de inflação no longo prazo

Os últimos meses têm sido complicados nesse sentido, principalmente nas pesquisas com famílias.

A guerra comercial global do presidente Donald Trump tende a aumentar a inflação por meio da alta dos impostos de importação. Não está claro se esse será um impacto único ou algo mais duradouro. Se for o primeiro caso, algumas autoridades do Fed sinalizaram que poderiam deixar de lado esse problema, mas o segundo poderia exigir que a política de taxas de juros permaneça mais rígida.

A expectativa é de que o Fed mantenha os juros nesta quarta-feira, mas não está tão claro depois disso quando o banco central poderá reduzir a taxa, conforme previsto em março passado.

Quando se trata de medidas baseadas em pesquisas sobre a perspectiva da pressão sobre os preços, os questionários do Federal Reserve de Nova York e da Universidade de Michigan são os mais observados. Ambos mostraram mudanças nas expectativas de curto prazo, mas há algum tempo suas leituras de longo prazo têm divergido. Enquanto isso, as leituras baseadas no mercado têm sido, em geral, mais estáveis. Coletivamente, isso tem levado as autoridades do Fed a questionar o que realmente está acontecendo.

"AUMENTOS DRAMÁTICOS

O diretor do Fed Christopher Waller disse este mês que "estamos vendo uma disparidade dramática" nos dados de expectativas de inflação, incluindo os de analistas profissionais.