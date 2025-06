BC eleva Selic em 0,25 ponto e prevê taxa em 15% por período "bastante prolongado"

A autoridade monetária não alterou seu balanço de riscos para a trajetória da inflação, apontando que as chances de alta e de baixa para os preços à frente seguem mais elevadas do que o usual.

As expectativas de mercado para os preços seguem desancoradas, fator tratado com preocupação pela autarquia, com a previsão para o IPCA de 2025 no boletim Focus baixando de 5,53% antes do encontro do Copom em maio para 5,25% nesta semana. Para 2026, foco do horizonte relevante de atuação do BC, as expectativas baixaram de 4,51% para 4,50% --o dado ficou inalterado em 4,00% para 2027.

O BC, por sua vez, piorou nesta quarta sua projeção de inflação para este ano em relação a maio, com estimativa passando de 4,8% para 4,9%, considerando o cenário de referência, que segue projeções de mercado para os juros. Para o fechamento de 2026, atual horizonte relevante, a projeção foi mantida em 3,6%.

Para fazer as projeções do cenário de referência divulgadas nesta quarta, o Copom considerou uma taxa de câmbio que parte de R$5,60, abaixo dos R$5,70 usados na reunião de maio.

O centro da meta contínua para a inflação neste e nos próximos anos é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.