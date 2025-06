China promete maior uso do iuan digital em busca por sistema monetário multipolar

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - O presidente do banco central da China prometeu expandir o uso internacional do iuan digital e pediu o desenvolvimento de um sistema monetário global multipolar, no qual várias moedas dominem a economia mundial.

A China estabelecerá um centro de operações internacionais para o e-CNY em Xangai, disse o presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, nesta quarta-feira, no Fórum Lujiazui, uma reunião de alto nível de executivos e reguladores do setor financeiro local e estrangeiro.

As falas vêm na esteira do renovado apetite por um iuan global, conforme as tensões comerciais internacionais provocadas pelas políticas tarifárias dos Estados Unidos levam os investidores a buscar alternativas aos investimentos em dólar.