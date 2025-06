CORREÇÃO-Totvs foca desenvolvimento de IA para pequenas e médias empresas

O anúncio da estratégia da empresa vem depois que em fevereiro o presidente-executivo, Dennis Herszkowicz, afirmou que a empresa via uma oportunidade "incalculável" na tecnologia de IA. Na ocasião, o executivo disse que a empresa estava caminhando a "passos bem largos" para "estabelecer uma visão muito clara do que seremos e não seremos do ponto de vista de IA".

Na apresentação, a empresa citou oportunidades nas áreas de softwares corporativos ERP e RH, computação em nuvem e o que chamou de "inteligência de dados" para integração de plataformas, em paralelo com oportunidades de vendas de produtos complementares na base de clientes já estabelecida, o chamado "cross sell".