Dólar oscila pouco com decisões de BCs e conflito Israel-Irã em foco

Diante da espera pela decisão do Fed e por mais novidades sobre a guerra no Oriente Médio, investidores optavam pela cautela neste pregão, sem realizar grandes apostas para qualquer direção.

"Embora estejamos preocupados que esta fase possa ser o início de um conflito sustentado na região, a precificação de riscos geopolíticos tem sido historicamente efêmera", disseram analistas do Citi em relatório.

"No entanto, se os fluxos de petróleo forem significativamente interrompidos, o impacto global poderá ser significativo."

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,24%, a 98,598.

No Brasil, o mercado nacional avaliará após o fechamento dos mercados a decisão do Comitê de Política Monetária do BC sobre a taxa de juros Selic, com os investidores bem mais incertos sobre o resultado da reunião do que em relação ao Fed.

As apostas do mercado estão divididas entre a manutenção dos juros em 14,75% -- com chance de 55% -- e uma alta de 0,25 ponto -- com probabilidade de 45% --, de acordo com números da LSEG.