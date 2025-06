EUA ganharam mais de 1.000 novos milionários por dia no ano passado, aponta relatório do UBS

A Grande China - que o relatório definiu como a China continental, Hong Kong e Taiwan - liderou no ano passado em indivíduos com um patrimônio líquido de US$100.000 a US$ 1 milhão, representando 28,2%, seguida pela Europa Ocidental com 25,4% e América do Norte com 20,9%.

No entanto, a maioria das pessoas em todo o mundo estava abaixo desse limite, com mais de 80% dos adultos da amostra do UBS tendo um patrimônio líquido inferior a US$100.000. No geral, cerca de 1,6% registraram patrimônio líquido de US$1 milhão ou mais, segundo o relatório.

Nos próximos cinco anos, o banco suíço projeta que a riqueza média por adulto crescerá ainda mais, liderada pelos Estados Unidos e, em menor escala, pela Grande China.

(Reportagem de Ariane Luthi)