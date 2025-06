Fed mantém taxa de juros inalterada e prevê dois cortes em 2025, mas afrouxamento menor à frente

O Fed não mencionou em seu comunicado a súbita eclosão de hostilidades entre Israel e Irã e o risco que esse conflito representa para o petróleo ou outros mercados.

Os índices acionários dos EUA mantiveram ganhos modestos após a divulgação do comunicado e das projeções, enquanto os rendimentos dos Treasuries de 10 anos seguiram em ligeira queda.

"Por enquanto, estamos bem posicionados para aguardar de forma a saber mais sobre o curso provável da economia antes de considerar quaisquer ajustes em nossa postura de política monetária", disse o chair do Fed, Jerome Powell, a repórteres em coletiva de imprensa após a reunião. O Fed, acrescentou, está preparado para "reagir" às informações recebidas.

IMPACTO DE TARIFAS

As projeções para a taxa de juros neste ano estão alinhadas com as expectativas recentes do mercado de uma redução de 0,25 ponto já na reunião do Fed de 16 e 17 de setembro.

O banco central continua ignorando o pedido de Trump por cortes imediatos, uma medida que as autoridades consideram que seria contrária aos seus esforços para garantir que a inflação retorne à sua meta de 2% até que as principais mudanças tarifárias sejam finalizadas e seus efeitos sejam compreendidos.