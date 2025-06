Governo deve editar MP para evitar aumento da conta de luz após vetos derrubados, diz Randolfe

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta quarta-feira que o Palácio do Planalto deve editar uma medida provisória nos próximos dias para evitar um aumento na conta de luz dos consumidores após parlamentares derrubarem vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um projeto de lei do setor elétrico.

Lula havia vetado artigos incluídos pelo Congresso durante a tramitação do projeto de lei que regulamenta as usinas eólicas em alto mar, mas os vetos aos chamados "jabutis" foram derrubados na terça-feira em um acordo entre parlamentares da base do governo e da oposição.

Entre as mudanças apoiadas pelo Congresso estão uma que obriga a contratação das pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, nos próximos anos para as cinco regiões brasileiras, mesmo que não haja demanda, e outra que prorroga por 20 anos a partir do vencimento do contrato atual contratos de compra de energia do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), desde que haja aval das PCHs e de centrais a biomassa e eólicas.