Hasbro, a fabricante do jogo Monopoly, corta 3% da força de trabalho em meio a alta de custos tarifários

A Hasbro obtém da China cerca de metade de seus brinquedos e jogos vendidos nos Estados Unidos. A fabricante de brinquedos vem acelerando seus esforços para diversificar o fornecimento e reduzir a exposição à China.

As preocupações com uma guerra comercial global, após as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos parceiros comerciais, aumentaram a pressão sobre o setor de brinquedos, que já estava enfrentando dificuldades com a demanda tímida.

"Em última análise, as tarifas se traduzem em preços mais altos para o consumidor, possíveis perdas de empregos à medida que nos ajustamos para absorver o aumento dos custos e lucros reduzidos para nossos acionistas", disse o presidente-executivo da Hasbro, Chris Cocks, durante uma chamada de resultados em abril.

A empresa também disse que estava reavaliando as rotas logísticas e a fabricação na chamada.

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru, reportagem adicional de Harshita Mary Varghese em Bengaluru)