Hipotecas pesarão sobre consumo da zona do euro até 2030, diz BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os pagamentos de hipotecas pesarão sobre o consumo na zona do euro por mais cinco anos, apesar de uma série de cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu, mostrou um estudo do BCE nesta quarta-feira.

O BCE cortou os custos dos empréstimos pela oitava vez em um ano neste mês, buscando reduzir os freios sobre a economia da zona do euro. A taxa básica está atualmente em 2%.

No entanto, tomadores de empréstimos hipotecários estarão pagando um preço pela luta anterior do BCE contra a inflação alta, que o levou a aumentar a taxa de -0,5% para 4,0% em pouco mais de um ano, até 2030, de acordo com o estudo do BCE.