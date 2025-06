Ibovespa fecha com declínio modesto antes de feriado; Embraer sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio tímido nesta quarta-feira, em meio à análise de decisão e perspectivas econômicas do banco central dos Estados Unidos e tendo o conflito entre Irã e Israel ainda no radar, enquanto Embraer foi destaque de alta com notícias positivas da Paris Air Show.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com decréscimo de 0,15%, a 138.625,79 pontos, de acordo com dados preliminares, após uma sessão sem sinal único, na qual marcou 138.443,11 pontos na mínima e 139.160,55 pontos na máxima do dia.