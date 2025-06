Ibovespa oscila sem direção única com agenda cheia antes de feriado

DESTAQUES

- COGNA ON perdia 2,02%, acompanhada pela rival YDUQS ON, que cedia 1,34%. Analistas do UBS BB elevaram preço-alvo das ações da Yduqs de R$19 para R$21 e reiteraram recomendação de compra, destacando que a nova regulamentação para cursos de ensino à distância reduz significativamente riscos no setor e que o impacto sobre a receita pode ser mitigado. Mas ponderaram que os efeitos sobre a margem podem ser mais difíceis de compensar totalmente.

- MARFRIG ON recuava 1,35% após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidir adiar uma assembleia geral extraordinária prevista para esta quarta-feira que deveria deliberar sobre a fusão entre a companhia e a BRF, em meio a um pedido de mais informações sobre a transação. BRF ON caía 0,2%, tendo também de pano de fundo anúncio de que a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, reduziu sua participação na empresa para 4,93%.

- EMBRAER ON avançava 3,95%, após anunciar que recebeu um pedido firme da SkyWest Airlines para 60 aeronaves E175, em uma encomenda avaliada em US$3,6 bilhões, que inclui direitos de compra que envolvem 50 jatos adicionais. Também divulgou que a Lituânia escolheu o C-390 Millennium como a aeronave de transporte militar de próxima geração do país. Ainda, a sua controlada Eve anunciou assinatura de carta de intenção com a norte-americana Future Flight Global para uma encomenda de até 54 unidades do veículo.

- RD SAÚDE ON valorizava-se 1,42%, endossada por relatório do Bradesco BBI, que elevou a recomendação dos papéis a "outperform". "Após uma grande decepção no primeiro trimestre de 2025, percebemos que os investidores ainda estão receosos quanto à tendência de lucros de curto prazo da RD. Acreditamos, no entanto, que o pior já ficou para trás e que bases de comparação mais fáceis devem sustentar nossa visão positiva para uma recuperação dos lucros em 2026", afirmaram os analistas.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,46%, em sessão mais fraca para os bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN em queda de 0,71% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,76%. BANCO DO BRASIL ON cedia 0,27%, tendo ainda como pano de fundo relatório do JPMorgan cortando o preço-alvo das ações de R$31 para R$28, com os analistas reiterando recomendação neutra, enquanto esperam mais visibilidade após o resultado do segundo trimestre.