Índices de Wall Street rondam estabilidade na abertura antes de decisão do Fed sobre juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade na abertura desta quarta-feira, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve e com o nervosismo diante do sexto dia do conflito entre Israel e Irã.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,05% na abertura, para 42.236,03 pontos. O S&P 500 ganhava 0,09%, a 5.987,93 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,03%, para 19.526,917 pontos.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty em Bengaluru)