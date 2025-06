Medicamento da Scholar Rock ajuda pacientes que usam Zepbound a preservar músculos, segundo estudo

(Reuters) - A Scholar Rock disse nesta quarta-feira que um estudo clínico de estágio intermediário indicou que a combinação de seu medicamento experimental e o tratamento para perda de peso Zepbound da Eli Lilly ajudou pacientes com obesidade a preservar significativamente mais massa magra, fazendo com que suas ações subissem 15%.

A empresa de biotecnologia sediada em Massachusetts está entre as cerca de doze empresas que correm para desenvolver tratamentos que possam ajudar as pessoas a perder peso sem perder músculos, na tentativa de entrar no mercado de medicamentos para perda de peso, avaliado em US$150 bilhões e dominado pela Novo Nordisk e pela Eli Lilly .

A redução da massa muscular que ocorre com o uso de medicamentos para perda de peso, como o Zepbound da Lilly e o Wegovy da Novo, deixou alguns médicos preocupados com uma possível diminuição da força geral, especialmente em pacientes mais velhos.