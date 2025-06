Nestlé nomeia Pablo Isla, ex-Zara, para substituir Paul Bulcke na presidência do conselho

(Reuters) - A Nestlé informou nesta quarta-feira que irá nomear o seu vice-presidente do conselho, Pablo Isla, como seu próximo presidente do conselho, em meio ao anúncio pela gigante de alimentos suíça da saída do atual chairman e veterano da empresa, Paul Bulcke, em abril de 2026.

Isla, espanhol que foi presidente-executivo da Inditex, controladora da Zara, de 2005 a 2011, e que também acumulou a função de presidente do conselho na empresa de 2011 a 2022, integra o conselho de administração da Nestlé desde 2018.

Bulcke, cidadão belga e suíço de 70 anos, ocupa a presidência do conselho desde abril de 2017. Ele ingressou na Nestlé em 1979 e foi presidente-executivo da companhia entre 2008 e 2016.