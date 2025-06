Nike adia lançamento de marca feminina em parceria com Skims, de Kim Kardashian

Por Nicholas P. Brown e Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - O lançamento pela Nike de uma nova marca de roupas esportivas femininas nos Estados Unidos, por meio de uma parceria com a Skims, marca de shapewear de propriedade de Kim Kardashian, foi adiado, disse o porta-voz da fabricante do Air Jordan à Reuters nesta quarta-feira.

A parceria, anunciada em fevereiro, faz parte do plano do novo presidente-executivo da Nike, Elliott Hill, para reverter a situação da empresa em dificuldades e ampliar suas ofertas de produtos para competir com marcas como a On, apoiada por Roger Federer, e a Hoka, da Deckers.