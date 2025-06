Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem, mas seguem elevados

Os pedidos de auxílio-desemprego estão no limite superior de sua faixa para este ano e podem permanecer assim, já que os funcionários que não são professores em alguns Estados podem solicitar o auxílio-desemprego durante as férias escolares de verão.

Embora alguns fatores técnicos tenham sido responsáveis pela elevação dos pedidos, houve um aumento nas demissões, com os economistas dizendo que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, criaram um ambiente econômico desafiador para as empresas.

As autoridades do Federal Reserve, que encerram sua reunião de política monetária nesta quarta-feira, devem deixar a taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro, enquanto monitoram as consequências econômicas das tarifas de importação e do conflito entre Israel e Irã.

(Reportagem de Lucia Mutikani)