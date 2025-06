Petrobras fará esforço para pagar dividendos extras, depende do preço do petróleo, diz CEO

Em relação a possíveis impactos logísticos devido a crise no Oriente Médio, o diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Schlosser, afirmou que a companhia acompanha a situação no Estreito de Ormuz, por onde a empresa importa petróleo do tipo "arab light", usado na fabricação de lubrificantes no mercado brasileiro.

No entanto, Schlosser ponderou acreditar ser "muito difícil" um eventual fechamento da rota, usada inclusive para abastecer a China.

EXPLORAÇÃO E AVANÇO NA FOZ DO AMAZONAS

Independentemente do cenário de preços do petróleo, a Petrobras tem ativos que dão fôlego para a expanção da exploração, em busca de reservas, para ampliar produção, segundo Chambriard.

Em termos de produção, a executiva disse que nos primeiros cinco meses do ano a empresa conectou o dobro de poços produtores em relação ao mesmo período do ano passado.

No lado da exploração, a petroleira arrematou na véspera 13 blocos em leilão da reguladora ANP no Brasil, sendo 10 na Bacia da Foz do Amazonas, em parceria com a ExxonMobil, e três na Bacia de Pelotas, em parceria com a Petrogal, da Galp, comprometendo-se a pagar um total de R$139 milhões de reais em bônus de assinatura.