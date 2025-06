Petróleo cai mais de 1% enquanto conflito Irã-Israel entra em seu sexto dia

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíam mais de 1% nesta quarta-feira, depois de terem subido no início da sessão, com os investidores avaliando a possibilidade de interrupções na oferta devido ao conflito entre Irã e Israel e ao possível envolvimento direto dos Estados Unidos.

Os futuros do petróleo Brent caíam US$1,26, ou 1,65%, a US$75,19 por barril, por volta de 12h10 (horário de Brasília). O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caía US$1,13, ou 1,51%, a US$73,71. Ambos os contratos haviam subido mais de 4% na sessão anterior.