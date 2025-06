Rússia espera que Brasil ocupe lacunas de mercado em complemento à China após saída de empresas ocidentais

Por Vladimir Soldatkin e Anastasia Lyrchikova e Alexander Marrow

SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (Reuters) - As empresas brasileiras podem preencher algumas das lacunas nos mercados russos deixadas pela saída de empresas ocidentais e apenas parcialmente ocupadas pelas companhias chinesas, disse nesta quarta-feira o vice-ministro da Economia da Rússia, Vladimir Ilyichev.

A saída abrupta de dezenas de empresas ocidentais da Rússia devido ao conflito na Ucrânia levou à fuga de capitais e à desaceleração econômica. Moscou agora se concentra na produção local e na cooperação com os chamados países "amigos" que não impuseram sanções, particularmente os membros do Brics: Brasil, Índia, China e África do Sul.