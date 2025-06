S&P 500 fecha quase estável, apagando ganhos após falas de Powell, do Fed

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 fechou praticamente estável nesta quarta-feira, após uma sessão volátil em que o banco central dos Estados Unidos deixou a taxa básica de juros inalterada, como esperado, e o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a política monetária ainda precisa impor alguma restrição à economia norte-americana.

Powell disse que autoridades do Fed esperam que a inflação dos preços dos produtos suba ao longo do verão norte-americano, à medida que o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, chegue aos consumidores.