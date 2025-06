Taxas dos DIs curtos e médios tendem a subir após nova alta da Selic, dizem analistas

No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), até antes da reunião a curva precificava chances maiores de elevação de 25 pontos-base da Selic -- como de fato ocorreu --, mas as apostas na manutenção da taxa não eram desprezíveis.

Em função disso, o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano, acredita que as taxas dos DIs de curto e médio prazo tendem a subir na sexta-feira pós-feriado -- com elevação maior nos contratos até janeiro de 2027 e um pouco menor a partir do janeiro de 2028.

“Até janeiro 2027 pode subir 10 (pontos-base), 15 no máximo, com a alta do 2028 um pouco menor”, afirmou.

Esses ajustes na curva também levarão em consideração o fato de que, pelo comunicado, o BC indicou uma pausa no ciclo de altas da Selic, mas não descartou retomá-lo à frente, se o cenário exigir. Em tese, isso eleva as chances de o início de um novo ciclo -- desta vez de cortes da taxa -- ocorrer apenas em 2026, e não no fim de 2025 como muitas casas ainda projetam.

“A parte mais curta da curva deve sentir um pouco, com o janeiro 2026 e o janeiro 2027 (com taxas) em alta, porque há ali (precificado) corte já na virada do ano. Isso (comunicado do Copom) empurra os cortes um pouco mais para frente”, avaliou o gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset, Ian Lima.

Segundo ele, considerando a estrutura da curva, nos contratos mais longos o efeito do Copom pode ser de uma queda das taxas, ainda que menor, ou de uma alta menos pronunciada. Isso porque os DIs longos dependem mais diretamente do cenário externo, do movimento dos Treasuries e, internamente, das questões que envolvem o equilíbrio fiscal do governo Lula.