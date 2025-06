Taxas dos DIs fecham perto da estabilidade com mercado à espera do Copom

Neste cenário, no fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,87%, ante o ajuste de 14,865% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2027 marcava 14,25%, ante o ajuste de 14,243%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,7%, ante 13,679% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,76%, ante 13,74%.

Pela manhã, as taxas dos DIs já demonstravam oscilações limitadas em função da expectativa para as decisões do Fed e do Copom na “superquarta”.

O recuo dos rendimentos dos Treasuries, com as preocupações em torno do conflito entre Israel e Irã impulsionando a busca pela segurança dos títulos norte-americanos, acabou por justificar pela manhã a tendência de baixa para as taxas também no Brasil -- ainda que de forma limitada.

No meio da tarde o Fed informou, como esperado, a manutenção dos juros na faixa de 4,25% a 4,5%, indicando que espera por pelo menos dois cortes da taxa ainda em 2025.

Embora os membros do Fed ainda prevejam cortar os juros em um total de 50 pontos-base este ano, conforme projetado em março e dezembro, eles reduziram um pouco o ritmo para um único corte de 25 pontos-base em cada um dos anos de 2026 e 2027, em uma batalha prolongada para que a inflação volte à meta de 2%.