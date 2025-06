Wall Street sobe antes de decisão do Fed sobre taxa de juros

O Dow Jones Industrial Average subia 0,18%, para 42.289,73 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,23%, a 5.996,62 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,26%, para 19.571,01 pontos.

Dez dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam. As ações do setor de energia e do setor de consumo discricionário ganhavam 0,6% cada, enquanto as ações do setor de saúde caíam 0,4%.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)