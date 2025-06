Banco da Inglaterra mantém juros, prevê redução com enfraquecimento do mercado de trabalho

"As taxas de juros permanecem em uma trajetória gradual de queda", disse o governador do BoE, Andrew Bailey, embora os dirigentes tenham acrescentado que as taxas de juros não seguem uma trajetória predefinida.

"O mundo é altamente imprevisível. No Reino Unido, estamos vendo sinais de abrandamento no mercado de trabalho. Estaremos analisando cuidadosamente até que ponto esses sinais se refletem na inflação dos preços ao consumidor", acrescentou.

O banco central disse que o aumento das tensões no Oriente Médio durante a reunião da semana passada não foi fundamental para a decisão de junho de manter as taxas, mas que seria monitorado de perto no futuro.

"Os preços da energia subiram devido a uma escalada do conflito no Oriente Médio. O comitê permanecerá vigilante quanto a esses acontecimentos e seu impacto potencial sobre a economia do Reino Unido", disse o BoE.

O banco central manteve sua orientação dizendo que adotaria uma abordagem "gradual e cuidadosa" para novos cortes nas taxas.

