Bolsas da Europa recuam com tensões no Oriente Médio e temores de envolvimento dos EUA

O índice Euro STOXX Volatility atingiu o nível mais alto desde 23 de maio.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quarta-feira que a inflação deve subir durante meados deste ano, à medida que os efeitos das tarifas de importação de Trump chegam aos consumidores.

Os sinais contraditórios não ofereceram aos mercados muita clareza sobre como o Fed planeja lidar com o ambiente econômico incerto.

As autoridades da UE estão cada vez mais resignadas nL6N3SM0KJ com o fato de uma taxa de importação de 10% sobre as tarifas "recíprocas" ser a base de qualquer acordo comercial entre os EUA e o bloco de países, disseram cinco fontes familiarizadas com as negociações.

As ações de empresas de recursos humanos na Europa caíram depois que a recrutadora britânica Hays' previu uma queda de mais de 57% no lucro operacional anual. As empresas rivais Randstad, Robert Walters e Adecco caíram mais de 4,5% cada.

Entre outras ações, a Stora Enso saltou 14,7%, ficando no topo do STOXX 600, depois que o grupo florestal finlandês informou que estava iniciando uma revisão estratégica de seus ativos florestais suecos.