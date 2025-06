China inunda Brasil com carros elétricos baratos, provocando reações contrárias

A BYD, maior montadora de veículos eletrificados do mundo, está oferecendo aos compradores brasileiros opções de preços relativamente baixos em um mercado onde o movimento de carros tidos como "verdes" ainda está no começo.

Representantes da indústria automotiva brasileira e líderes trabalhistas temem que o grande fluxo de carros da BYD e de outras montadoras chinesas afete a produção nacional e prejudique empregos.

A BYD tem implantado uma frota crescente de navios de carga para acelerar sua expansão no exterior, com o Brasil se tornando seu principal alvo, de acordo com a análise da Reuters de dados de transporte e declarações da empresa. O carregamento do final de maio foi o quarto da montadora a chegar no Brasil este ano, totalizando cerca de 22 mil veículos, de acordo com cálculos da Reuters.

A BYD é a maior entre as várias marcas chinesas que almejam crescer no Brasil. O mercado estima que as importações de veículos fabricados na China cresçam quase 40% este ano, para cerca de 200 mil, de acordo com a principal associação automotiva do Brasil, a Anfavea. Isso representará uma participação de cerca de 8% nas vendas totais de veículos leves do país.

Grupos industriais e trabalhistas afirmam que a China está aproveitando barreira tarifária temporariamente menor para aumentar suas exportações ao Brasil, em vez de investir na construção de fábricas brasileiras e na criação de empregos. Esses grupos pressionam o governo a antecipar de meados de 2026 para este ano o aumento do imposto de importação de 10% para 35%, no caso dos carros elétricos, em vez de manter a atual política de elevação gradual da taxação.

"Países do mundo todo começaram a fechar as portas para os chineses, mas o Brasil não o fez", disse Aroaldo da Silva, trabalhador da produção da Mercedes-Benz e presidente da IndustriALL Brasil, uma confederação de sindicatos de seis setores industriais. "A China se aproveitou disso."