Petróleo, guerra e tarifas de importação atingem previsões dos mercados para bancos centrais

Por Naomi Rovnick e Dhara Ranasinghe

LONDRES (Reuters) - A inquietação dos investidores em relação a um ambiente cada vez mais incerto aumentou depois do inesperado corte de juros na Noruega nesta quinta-feira, ressaltando como as sobretaxas de importação dos Estados Unidos, a guerra no Oriente Médio e um dólar instável tornam a política monetária global e a inflação ainda mais difíceis de prever.

A coroa norueguesa caiu cerca de 1% em relação ao dólar e ao euro em um sinal de como a medida foi inesperada. E a Suíça, que reduziu os juros para 0% nesta quinta-feira, frustrou algumas expectativas de investidores sobre um retorno a taxas negativas no país atingido por deflação.