Preços do petróleo sobem quase 3% com escalada do conflito Israel-Irã; resposta dos EUA segue incerta

"Acho que isso (o conflito) tira o petróleo de sua complacência", disse Flynn. "Eu diria que o mercado está subestimando o risco geopolítico."

Mas a DBRS Morningstar disse em uma nota nesta quinta-feira que espera que qualquer aumento abrupto no preço do petróleo seja temporário. Um preço mais alto do petróleo exacerbará os ventos contrários para a economia global e para a demanda de petróleo, então conforme o conflito recuar, o prêmio de guerra será esvaziado e os preços sofrerão um ciclo de baixa, disse a DBRS.

A principal autoridade russa do setor de petróleo disse nesta quinta-feira que os produtores de petróleo da Opep+ devem prosseguir com os planos de aumentar a produção, observando o aumento da demanda no verão. O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak disse em um fórum econômico em São Petersburgo que a Opep+ deve executar seus planos com calma e não assustar o mercado com previsões.