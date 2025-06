UE está cada vez mais resignada com tarifa de 10% em negociações com EUA

Trump atingiu a Europa com uma tarifa de 50% sobre aço e alumínio e uma taxa de 25% sobre automóveis, e a UE está tentando garantir um acordo antes de 9 de julho, quando as tarifas recíprocas sobre a maioria dos outros produtos poderão aumentar de 10% para até 50%.

Com um superávit comercial anual de US$236 bilhões com os EUA em 2024, a UE tem mais a perder com as tarifas do que a Reino Unido, que não é membro da UE e tem um déficit comercial com os EUA.

Trump disse na terça-feira que a UE não estava oferecendo um acordo justo.

Washington tem procurado incluir barreiras não tarifárias, como impostos sobre serviços digitais e regras de relatórios de sustentabilidade corporativa, bem como vendas de GNL e padrões alimentares nas negociações.

Os EUA registraram um superávit de US$258 bilhões em abril, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, e o Departamento do Tesouro informou que as tarifas alfandegárias líquidas em abril mais do que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado.

IMPACTO DAS TARIFAS