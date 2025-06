Ações europeias sobem após EUA paralisarem envolvimento no Oriente Médio

Enquanto o conflito aéreo entre Israel e Irã entrava em sua segunda semana, as autoridades europeias trabalhavam para levar Teerã de volta às negociações diplomática enquanto o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, chegou a Genebra para discussões.

A Casa Branca sinalizou que o presidente Donald Trump decidirá dentro de duas semanas se os EUA darão apoio a Israel no conflito em andamento, movimento que animou o sentimento do mercado e reacendeu algum apetite por ativos de risco, que haviam sido prejudicados mais cedo na semana em meio à incerteza sobre a duração do conflito.

Apesar dos modestos ganhos desta sexta-feira, as ações europeias registraram uma segunda semana consecutiva de perdas, já que os investidores continuaram a se preocupar com as possíveis consequências globais da agitação no Oriente Médio.

"A incerteza em torno do conflito significa o risco de os preços da energia serem mais altos", disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

Ela acrescentou que os preços mais altos da energia podem levar o Banco Central Europeu a "manter os juros em seu nível atual em vez de reduzi-las ainda mais".

As ações de viagens e lazer subiram quase 1%, lideradas por um ganho de 6,5% na maior operadora de viagens da Europa, a TUI, depois que o Barclays elevou a ação de "underweight" para "overweight".