BC do Japão continuará elevando os juros se economia melhorar, diz presidente da instituição

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira que o banco central japonês continuará elevando a taxa de juros se as melhorias na economia mantiverem o país no caminho certo para atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%.

"A inflação subjacente pode estagnar devido a uma desaceleração do crescimento econômico, mas é provável que acelere depois disso, já que a intensificação da escassez de mão de obra aumenta as expectativas de inflação de médio e longo prazo", disse Ueda em um discurso.

(Por Leika Kihara)