Dólar fecha em alta ante real com exterior em dia de ajustes pós-Copom

Às 17h07, na B3, o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,71%, aos R$5,5335.

Na noite de quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic em 25 pontos-base, de 14,75% para 15,00%, surpreendendo boa parte do mercado.

Além disso, o BC transmitiu uma mensagem hawk (dura) sobre o cenário, ao indicar que tende a manter a Selic em 15,00% no encontro de julho “para examinar os impactos já acumulados do ajuste já realizado”, como registrou seu comunicado, mas deixando a porta aberta para uma retomada do ciclo de altas de juros depois disso, se necessário.

A decisão do Copom aumentou o diferencial de juros do Brasil em relação ao exterior, o que em tese é um fator de atração de investimentos para o país. Em reação, o dólar à vista atingiu a cotação mínima de R$5,4771 (-0,44%) às 10h24, em um momento em que o mercado de DIs também passava por ajustes intensos.

No início da tarde, porém, o dólar já oscilava com leves ganhos ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior, em meio ao noticiário sobre o conflito no Oriente Médio.

“O dólar realmente ameaçou uma queda, em função do Copom, mas há outras coisas que podem influenciar o dólar e que ainda estão para acontecer, como uma eventual atuação dos EUA na guerra do Irã”, comentou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos, ao justificar a virada da moeda norte-americana para o positivo.