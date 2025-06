Dólar recua após nova alta nos juros pelo Copom; conflito no Oriente Médio segue em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,10%, a R$5,500 na venda.

Na quarta-feira pré-feriado de Corpus Christi no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, a 15% ao ano, sinalizando uma interrupção no ciclo de alta e que a Selic deve permanecer inalterada por "período bastante prolongado".

Na decisão de elevar os juros pela sétima vez consecutiva, tomada por unanimidade, o BC disse que a interrupção do ciclo será feita se confirmado o cenário esperado, ponderando que não hesitará em elevar a Selic novamente se necessário.

A decisão ocorreu após semanas de divisão entre analistas e investidores sobre qual rumo o Copom tomaria, com a maioria dos economistas em pesquisa da Reuters projetando manutenção dos juros, enquanto o mercado passou a precificar alta de 0,25 ponto dias antes da reunião das autoridades.

Uma Selic ainda mais alta, conforme os bancos centrais de economias avançadas cortam ou mantêm suas taxas, oferece um diferencial de juros bastante vantajoso para o Brasil, o que, em consequência, torna o real mais atrativo para moedas estrangeiras.

Alguns analistas ainda apontaram que a linguagem do comunicado do BC, mostrando comprometimento com a convergência de inflação para a meta e indicando que não hesitará em elevar os juros novamente, foi "hawkish" (agressiva no combate à alta dos preços), o que também é positivo para a moeda brasileira.