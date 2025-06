"Era de ouro" econômica de Trump enfrenta questões práticas do Fed

Essa não é uma notícia bem recebida por Trump, que chamou o chair do Fed, Jerome Powell, de "estúpido" por não reduzir os juros imediatamente. Não é mais bem-vinda para os consumidores e compradores de imóveis dos EUA que esperam custos de financiamento mais baixos. E coloca o Fed um pouco fora de sintonia com outros bancos centrais que continuam a reduzir as taxas de juros.

No entanto, ela destaca o quanto as primeiras medidas políticas de Trump, principalmente em relação às tarifas, remodelaram as perspectivas de curto prazo para a maior economia do mundo, cuja perspectiva no final do ano passado era de crescimento contínuo acima da tendência, pleno emprego e inflação caindo constantemente para a meta de 2% do Fed.

A série de cortes de juros que as autoridades previram há apenas seis meses foi substituída por uma trajetória mais cautelosa à medida que aguardam as decisões finais de Trump sobre as tarifas e observam a evolução do mercado de trabalho, dos gastos dos consumidores e da inflação.

"Sentimos que saberemos muito mais (em meados do ano) sobre as tarifas", disse Powell a repórteres na quarta-feira, depois que o Fed manteve sua taxa de referência na faixa de 4,25% a 4,50% pela quarta reunião consecutiva e emitiu novas projeções mostrando que a inflação aumentará substancialmente até o final deste ano e diminuirá lentamente após esse ponto.

Trump aproveitou as recentes leituras fracas de inflação para argumentar a favor de cortes nos juros, reiterando na quinta-feira que o Fed deveria reduzir sua taxa básica quase pela metade e observando nesta semana que o Banco Central Europeu e outros países continuaram a afrouxar a política monetária.

Mas, referindo-se ao impacto das tarifas impostas até o momento, Powell disse que "não esperávamos que elas aparecessem muito até agora, e não apareceram... Veremos até que ponto elas se manifestarão nos próximos meses... Isso embasará nosso pensamento"