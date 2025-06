Fabricante da Jeep, Stellantis, considera possível venda da Maserati, segundo fontes

Como outras montadoras europeias, a quarta maior montadora do mundo está enfrentando pesadas tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e lutando contra a forte concorrência dos rivais chineses.

A Stellantis contratou a consultoria McKinsey no início de abril para aconselhá-la sobre os efeitos das tarifas dos EUA sobre a Maserati e a Alfa Romeo, enquanto as duas marcas preparam planos futuros. A Stellantis afirmou então que estava totalmente comprometida com as duas marcas.

No entanto, a possível venda da Maserati, sua única marca de luxo, está entre as opções que a McKinsey está explorando para a Stellantis, disseram as duas fontes à Reuters, acrescentando que a avaliação do consultor ainda está nos estágios iniciais. Elas falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente.

Um porta-voz da Stellantis disse: "Respeitosamente, a Maserati não está à venda".

Já a McKinsey não quis comentar.

O antecessor de Filosa, Carlos Tavares, que se demitiu em dezembro após um desempenho ruim no mercado norte-americano, recusou-se a considerar a possibilidade de se desfazer de qualquer uma das marcas da montadora.